Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Количество детей, нуждающихся с срочной гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло миллиона человек, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Фасад школы №19

Согласно данным организации, за последний год число нуждающихся в помощи детей выросло на 420 тысяч человек, что связывается с «продолжающимися боевыми действиями и стабильным ухудшением жизни на востоке Украины».

По оценкам ЮНИСЕФ, в регионе 1,7 млн человек стали вынужденными переселенцами. «Многие семьи потеряли свои доходы, социальные льготы и доступ к медицинскому обслуживанию, в то время как расходы на жизнь резко возросли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в особо тяжёлой ситуации на сегодняшний день находятся около 200 тысяч детей, живущих в пределах 15-киллометровой зоны по обе стороны линии разграничения. «В этой зоне 19 тысяч детей находятся в постоянной опасности от мин и других неразорвавшихся снарядов, а 12 тысяч детей живут в районах, подвергающихся обстрелам как минимум один раз в месяц. Тысячи детей вынуждены регулярно укрываться в импровизированных бомбоубежищах», — сообщают в ЮНИСЕФ.

Также указывается, что более 740 школ — каждая пятая — на востоке Украины были повреждены или полностью разрушены. «Учителя, психологи и родители отмечают признаки серьёзных психосоциальных расстройств у детей, включая ночные кошмары, агрессию, социальную замкнутость и приступы паники, вызываемые громкими звуками», — подчёркивают в организации.

ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта на Украине к «немедленному прекращению огня в соответствии с Минскими соглашениями от августа 2015 года, уважению норм междунароного гуманитарного права и созданию условий для неограниченного гуманитарного доступа».

Фонд также обратился к международному сообществу с просьбой о выделении $31,3 млн на гуманитарные операции в Донбассе. Сообщается, что на данный момент в фонд поступило только 10% от необходимого объёма средств.