Куала-Лумпур, 17 февраля, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Власти КНДР категорически отказываются принимать доклад Малайзии о результатах аутопсии брата лидера КНДР Ким Чон Нама, сообщает 17 февраля Associated Press.

Sovsekretno.ru Ким Чон Нам

Северная Корея категорически отвергает результаты вскрытия тела брата лидера КНДР Ким Чон Нама, так как Малайзия провела вскрытие трупа «в одностороннем порядке» и не допустила представителей Северной Кореи, заявил посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль.

Напомним, 14 февраля по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу скончался брат лидера КНДР Ким Чон Нам, по предварительным данным, он был убит двумя женщинами, которые, как утверждают СМИ Южной Кореи, работали на Пхеньян.