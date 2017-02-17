Рекс Тиллерсон поговорил с Порошенко о Донбассе
Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Руководитель Государственного департамента США Рекс Тиллерсон поговорил в Мюнхене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Рекс Тиллерсон
По его словам, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсуждали ситуацию в Донбассе.
Кроме того, Цеголко утверждает, что в ходе беседы был «очерчен круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном».