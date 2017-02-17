Париж, 17 февраля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Французский палубный истребитель Rafale произвел испытательный пуск авиационной сверхзвуковой ракеты, способной нести ядерную боеголовку, сообщает портал navyrecognition.com.

U.S. Navy Истребитель Rafale на палубе авианосца «Шарль де Голь»

Во время ремонта французского авианосца Charles de Gaulle пилоты его авиагруппы провели успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты ASMP-A с палубного истребителя Rafale M.

Палубный истребитель Rafale M совершил четырёхчасовой тестовый полёт, в финале которого произвел пуск сверхзвуковой ракеты ASMP-A, способной нести ядерную боеголовку.

Ракеты ASMP-A класса «воздух — земля» являются одной из составляющих воздушного компонента французского ядерного щита. В военной доктрине Франции применение ASMP-A является «последним предупреждением» перед ударом стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными зарядами. В составе ВВС и ВМС Франции есть истребительные подразделения, пилоты которых прошли специальную подготовку для применения ядерных ракет. Проведенные испытания являются частью регулярной проверки этих подразделений.

Сверхзвуковая ракета ASMP-A разработана корпорацией MBDA и способна поражать цели на дальности до 500 км со скоростью свыше 3000 км/ч. По некоторым данным, мощность боеголовки ракеты ASMP-A достигает 300 килотонн.