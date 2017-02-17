Кабул, 17 февраля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали афганский армейский пост в восточной провинции Нангархар, расположенной на границе с Пакистаном, заявил представитель провинциальной администрации Ахмад Али Хазрат, сообщает 17 февраля Reuters.

Mikhail Kamarov Солдат армии Афганистана

Нападение произошло поздно вечером 16 февраля в районе Дех-Бала, 18 солдат были убиты.

За последние 24 часа в провинции Нангархар подразделения армии Афганистана при поддержки международных сил уничтожили 25 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Аттахула Кхогьани.

Напомним, утром 17 февраля в соседней провинции Кунар боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию атак на афганских полицейских. Пять сотрудников полиции погибли.