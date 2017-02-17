Москва, 17 февраля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Проведенная в феврале внезапная проверка подтвердила способность Воздушно-космических сил России обеспечить оборону страны от современных и перспективных средств нападения. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

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«Проверка подтвердила необходимость комплексного подхода к решению задач по защите важных объектов от средств воздушно-космического нападения, способность ВКС эффективно выполнять задачи по предназначению и обеспечивать оборону страны от современных и перспективных средств воздушно-космического нападения», —отметил Шойгу.

Министр напомнил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего проверка проводилась в органах военного управления главного командования ВКС, подчиненных ему объединениях, соединениях и воинских частях. В ней участвовали 46 тысяч военнослужащих и 1,8 тысячи единиц вооружения и военной техники.

«Впервые в составе единого вида Вооруженных сил действовали подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, а также истребительной авиации, которые продемонстрировали четкое взаимодействие по поражению всех условных воздушных целей противника», — подчеркнул глава Минобороны РФ.