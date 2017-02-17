Карпинск, Свердловская область, 17 февраля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудникам Карпинской центральной городской больницы сообщили о кризисной ситуации, которая сложилась в медицинском учреждении. Как сообщают местные издания, в дневном стационаре нет денег на самое необходимое для оказания полноценной медицинской помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. В больнице. 1910

Учреждение здравоохранения, в которое также входят Скорая помощь, стоматология, поселковые медподразделения, и в котором работает 507 человек, оказалось в трудном финансовом положении. Долг больницы на сегодняшний день составляет 15 миллионов рублей. Все средства, которые получает больница, идут на зарплату сотрудникам и закупку самого необходимого для оказания первой помощи. На закупку кислорода для тяжелобольных, медикаментов, расходных материалов, а также ГСМ для машин средств нет. А запасов осталось на две-три недели, сообщает «Вечерний Карпинск».

Теперь руководство больницы намерено пойти на вынужденные меры и подготовить приказ о ликвидации круглосуточного стационара. Справиться с финансовыми трудностями самостоятельно, без поддержки регионального Минздрава медицинское учреждение не может. Старшему медперсоналу больницы предстоит оповестить сотрудников о готовящейся ликвидации учреждения и предстоящих сокращениях. И если врачи, скорее всего, смогут трудоустроиться в других профильных организациях, то младшему медперсоналу и сотрудникам, занятым в хозяйственной деятельности, придётся самостоятельно искать работу, которую найти в Карпинске не так просто.

В медицинском учреждении сообщили, что ранее руководство больницы, начиная с июня 2016 года, неоднократно обращалось за помощью к областным властям, но все письма «по кругу» возвращались назад в больницу с резолюцией «разобраться, принять меры, доложить».

На момент публикации комментарий официального представителя Минздрава Свердловской области к сложившейся ситуации вокруг круглосуточного стационара в Карпинске получить не удалось.

Напомним, что ранее в Карпинске был закрыт роддом, при этом здание было перед этим отремонтировано, а впоследствии «оптимизировано». Слухи о его закрытии появились ещё летом 2014 года, но тогда официальные лица их опровергали. Однако в начале 2015 года роддом всё-таки закрыли, а рожениц Карпинска теперь отправляют в родильное отделение соседнего города — Краснотурьинска.

В Карпинске проживают порядка 27 тыс. человек. Больница в городе единственная.

Краснотурьинск находится примерно в 12 километрах от Карпинска. В нём проживают 58 тыс. человек.