Югра, 10 декабря, 2009, 09:27 — ИА Регнум. На Сургутскую станцию переливания крови (Югра) поступило уникальное оборудование для решения одной из сложных проблем - получение концентрации тромбоцитов, свободных от возбудителей вирусных, бактериальных, протозойных инфекций. Об этом 10 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Центра медицинской профилактики.

Новая аппаратура пополнила уже имеющийся здесь комплекс средств по обеспечению вирусной безопасности компонентов крови. Введение новой технологии позволит в короткий срок получать качественную свежезамороженную плазму, гарантированно свободную от патогенной микрофлоры, тем самым, обезопасив пациентов от возможного заражения многочисленными вирусными и бактериальными инфекциями.

Применение данной технологии позволиет избежать переливания больших объемов плазмы; сократить неблагоприятные реакции; улучшить условия хранения тромбоцитов (до 7 дней).

На сегодняшний день система находится в стадии монтажа, применение технологии планируется на январь. С введением нового оборудования в Сургутской станции переливания крови появилась возможность создать постоянный резерв - несколько десятков литров инактивированной плазмы, в том числе редких групп, для использования в экстренных ситуациях.