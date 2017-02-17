Тбилиси, 17 февраля, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй заявляет, что операция на желчном пузыре, которую ему сделали в Берлине, прошла успешно, и он через три дня вернется в Тбилиси. Видеокомментарий патриарха в связи с арестом дьякона Георгия Мамаладзе и развернувшимися в стране и церкви в его отсутствие событиями распространила Зугдидская и Цаишская епархия Грузинской православной церкви.

Ka.wikipedia.org Католикос-патриарх Илия II

В этой видеозаписи Илия Второй с сожалением отмечает, что горе и радость давно ходят вместе как близнецы, и горе является началом радости, а радость — началом горя.

«Когда человек в горе, он должен ожидать радости. О, горе, ты начало радости, о, радость, ты начало горя. Это восточная мудрость. К сожалению, мне пришлось приехать в Германию, и мне сделали операцию на желчном пузыре. Операция прошла хорошо, хорошие результаты, и врачи скажут об этом», — сообщил патриарх.

Перейдя к скандалу вокруг церкви, в частности, к возбужденному прокуратурой уголовному делу в отношении дьякона Мамаладзе, Илия Второй отметил, что он хорошо знает Георгия Мамаладзе и ничего плохого от него никогда не видел и не слышал.

Он подчеркнул, что в Грузии церковь, страна и народ всегда были единым, цельным организмом и останутся таковым в будущем.

«Никто не сможет нарушить единство нашего народа и церкви. Я через три дня вернусь в Тбилиси и надеюсь, что все успокоится, выяснится и войдет в нормальное русло», — заключил патриарх.

13 февраля главный прокурор Грузии на специальном брифинге сообщил о задержании дьякона Мамаладзе по подозрению в покушении на жизнь высокопоставленного духовного лица. По его оглашенной в тот день информации, Мамаладзе через своего знакомого раздобыл цианид и направлялся в Германию, где проходит лечение патриарх. Он был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну. В его багаже нашли цианид. На основании этой информации грузинские политики, оппозиция и общественность сделали вывод, что целью Мамаладзе было отравление патриарха. Посыпались многочисленные комментарии и заявления о том, что стране удалось предотвратить величайшую беду. 16 февраля прокуратура распространила заявление, в котором пояснила, что СМИ неправильно истолковали слова главного прокурора и что о покушении на жизнь патриарха или другого священника высокого ранга он не говорил.