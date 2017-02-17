Москва, 17 февраля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Госдуме предложили отправить на «Евровидение» депутата Иосифа Кобзона, а также хор им. Александрова на конкурс «Евровидение», передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Александр Гурешов Мемориальная доска на фасаде Белорусского вокзала, посвящённая первому исполнению ансамблем Александрова песни «Священная война» 26 июня 1941 года

«Россия согласилась опять участвовать… Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев», — сказал депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

«Именно на 9 мая в Киеве, матери городов русских, назначен впервые в истории, никогда Евровидение 9 мая не начиналось, вот этот песенный, это шоу такое, которое может при попытках известных там сил превратиться в шабаш», — говорит парламентарий.

Ранее появилась информация, что на «Евровидение-2017» решено отправить финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова, позднее представители «Первого канала» заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято.

Вместе с тем Киев столкнулся с серьезными трудностями при подготовке конкурса «Евровидение-2017» из-за отказа от работы команды организаторов музыкального фестиваля. Об этом пишет американской газеты The New York Times.