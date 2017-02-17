Санкт-Петербург, 17 февраля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Участниками второго по счету крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ станут не только прихожане и священнослужители, но и православная молодежь из России и других стран. Об этом 17 февраля сообщили ИА REGNUM организаторы празднования Международного дня православной молодежи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход вокруг Исаакиевского собора, 12.02.2017

Как сообщалось, крестный ход вокруг Исаакиевского собора был назначен Санкт-Петербургской епархией на утро 19 февраля, после окончания божественной литургии в соборе. Аналогичное действо состоялось у храма утром 12 февраля.

Как стало известно, в воскресенье, 19 февраля, в Исаакиевском соборе пройдёт торжественное богослужение по случаю дня православной молодежи. Службу проведет ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. В Исаакиевском соборе будут петь несколько молодежных хоров, в том числе хоры Санкт-Петербургской духовной академии.

«В богослужении примут участие молодые люди из более чем 20 стран: России, Украины, Белоруссии, Сирии, Германии, США, Швеции, Канады, Индии, Польши, Сербии, Греции, Южной Кореи, Китая и других. Молитвы на богослужении будут прочитаны на сирийском, греческом, английском, хинди, арабском и церковно-славянском языках», — отмечают организаторы.

Начало воскресной литургии в Исаакиевском соборе — 9:00, крестный ход начнется в 11:00 часов. В нем могут принять участие верующие любых возрастов.

Ранее предполагалось, что общегородской молодежный крестный ход, приуроченный к Международному дню православной молодежи и назначенный по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, пройдет с 12:30 до 13:30 от Феодоровского собора к Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. Однако затем было принято решение объединить два крестных хода под эгидой Исаакиевского собора.

Информационную поддержку празднованию Дня православной молодежи оказывает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга.

В рамках праздника также пройдет праздничный молебен в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, оглашение послания патриарха Кирилла, праздничные гуляния в Митропольничьем саду с выступлением народных коллективов, молодежная встреча, посвященная семейным ценностям, концерт классической музыки и другие мероприятия.

Напомним, что идея празднования дня православной молодежи возникла на XIV Генеральной ассамблее Всемирного братства православной молодежи в июне 1992 года и получила благословение глав поместных православных Церквей. С 2001 года этот праздник получил распространение и в пределах РПЦ.