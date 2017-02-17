Красноярск, 17 февраля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. В Красноярске режим «черного неба» вновь продлили — на этот раз до 19:00 (по местному времени) 20 февраля.

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Как сообщили ИА REGNUM Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Среднесибирское УГМС), с 16 по 20 февраля на территории Красноярска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продлеваются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности.

Добавим, экологические проблемы города красноярцы обсуждают в соцсетях. «Невозможно дышать!!! Есть более крупные города, но, почему-то, так они не задыхаются!!! И да, начинать надо с себя! Я бы хотела посмотреть, как администрация пересядет на общественный транспорт! Метро значительно облегчит воздух. И очистительная система на заводах, хотя бы чуть-чуть! Невыносимо уже болеть из-за грязного воздуха», — пишет один из подписчиков группы «Наш мк. Солнечный. Красноярск» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый в этом году режим «черного неба» был объявлен в Красноярске 10 января и продлился до 18 января. Можно сказать, что 2017 год, объявленный Годом экологии, Красноярск встретил под «черным небом». Затем НМУ первой степени опасности объявили 9 февраля, продлив с этого времени уже дважды. В 2016 году красноярцы прожили под «черным небом» 58 дней.

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По мнению красноярского эколога Александра Колотова, основные источники загрязнения атмосферного воздуха Красноярска — это промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики. А вот председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский считает, что на сегодняшний день одним из основных загрязнителей воздуха в городе является транспорт.