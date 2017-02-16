Бангалор, Индия, 16 февраля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Индийский военно-морской флот хотел бы получить морскую модификацию российского легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, заявил командующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба на выставке «Аэро Индия — 2017» в Бангалоре.

Russianhelicopters.aero Ка-226Т

Военные моряки Индии рассматривают Ка-226Т как патрульную, транспортную и поисково-спасательную машину.

Корабельная версия легкого вертолета Ка-226Т пока еще проходит испытания, однако холдинг «Вертолеты России» готов обсудить возможность производства палубных Ка-226Т на совместном российско-индийском предприятии.

Стоит отметить, что согласно межправительственному соглашению 2016 года Индия закупит не менее 200 легких вертолетов Ка-226Т, 40 из которых будут поставлены из России, а 160 будут собраны на совместном заводе в Индии. При этом индийское правительство заявляет, что их потребность в этих машинах может быть вдвое больше.

По сообщениям холдинга «Вертолеты России», легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с двухвинтовой соосной несущей схемой при максимальном взлетном весе 3,6 тонны способен перевозить до тысячи кг груза. Особенность машины заключается в ее конструкции, позволяющей легко установить как транспортный модуль для перевозки шести человек, так и модули со спецоборудованием.