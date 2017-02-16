Брюссель, 16 февраля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна не готова к военному сотрудничеству с Российской Федерацией, а лишь к политическому. Такое заявление глава Пентагона сделал сегодня, 16 февраля, по итогам заседания министров обороны военного блока НАТО в Брюсселе (Бельгия).

Francis C. Franklin Символ российской угрозы

Мэттис не конкретизировал, к какому именно политическому сотрудничеству с Россией готовы США. При этом он сразу же назвал Россию и её «агрессивные действия» одной из главных угроз для США.

Глава Пентагона в очередной раз заявил, что первейшие угрозы для США — это международный терроризм и «агрессивные действия России».

При этом Мэттис отметил, что возобновление сотрудничества между Россией и НАТО вполне возможно, но при определённых условиях. «Россия должна жить по международным нормам для возобновления сотрудничества с США и Североатлантическим альянсом», — такие условия поставил Мэттис.

Что касается политического сотрудничества с Россией, то его Мэттис понимает так: «Мы будем политически взаимодействовать, мы сейчас не готовы сотрудничать на военном уровне, но наши политические лидеры будут взаимодействовать и пытаться искать общую позицию или путь вперед, при котором Россия, выполняя свои обязательства, вернется к партнерству с НАТО».

Чтобы сотрудничество с Россией было возобновлено, Россия должна доказать, что ей можно доверять и сдержать некие обещания, данные НАТО, подчеркнул Мэттис. Мэттис так и не предложил ничего нового в вопросе реанимации российско-американских отношений и продолжил линию своих предшественников, в частности предыдущего министра обороны США Эштона Картера.