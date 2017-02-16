Санкт-Петербург, 16 февраля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Исследования, которые проводили сотрудники Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», легли в основу охраны и защиты от разрушения Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации Алексей Одинцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Shiva Александро-Невская лавра

При этом, по его словам, прихожане тоже активно участвуют в сохранении объекта культурного наследия, находящегося под защитой ЮНЕСКО. «Как бы странно это ни звучало, но прихожане, их деньги и профессиональные навыки оказывают огромную помощь в содержании памятника и реставрации», — сказал Одинцов.

В частности, художники-монументалисты из Эрмитажа приходили в Лавру после работы и трудились над Свято-Троицким собором «просто потому, что им очень хотелось». Лавра активно сотрудничает не только с эрмитажными специалистами, но и с Русским музеем, Академией художеств и другими учреждениями.

«Всё не так сложно и не так дорого, нужно хотеть сделать, любить свою работу. Если всё это есть, то средства найдутся», — добавил Одинцов.

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По его словам, Александра-Невская лавра стала примером, когда «не у храма совместное пользование с музеем», а когда монастырь принимает на себя обязанности музеефикации и хранения.

«Лавра старается быть тем храмом-музеем, где сохранение является не самоцелью, а естественной частью жизни храма. Мы часто слышим упреки в том, что духовенство не умеет что-то сохранять. В данном случае не видим не только подтверждения тому, что мы не сможем что-то сохранить или эксплуатируем ненадлежащим образом, а, напротив, мы добровольно принимаем на себя обязанности, которые никогда нам не были предписаны», — сказал Одинцов.

Он отметил незаурядную роль сотрудников комитета по охране памятников Санкт-Петербурге (КГИОП), без доброго отношения и совета которых не удалось бы многого достигнуть. Кроме того, помогла и научная деятельность специалистов ГМП «Исаакиевский собор». «Она настолько велика и значима, что мы не можем ее игнорировать, особенно в отношении Лавры», — признал помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации.

В частности, благодаря исследованиям музейщиков в области динамического теплового обследования были заказаны аналогичные исследования в Александро-Невской Лавры. В итоге, с помощью «Петербургтеплоэнерго» в Свято-Троицком соборе провели систему динамического отопления, основанную на постоянном притоке теплого воздуха с мониторингом точек росы, контролем влажности на отметках выше 5 метров, так как она может быть опасна для монументальной живописи.

«Огромная благодарность музейному коллективу Исаакиевского собора, который проводил те исследования, отталкиваясь от которых мы можем осуществлять нашу работу, как нам кажется, на профессиональном уровне», — сказал Алексей Одинцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Русская православная церковь готова взять на себя текущую реставрацию Исаакиевского собора после передачи храма в безвозмездное пользование религиозной организации. Реставрировать собор в каждодневном режиме будут силами церковной общины.

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Как известно, Исаакиевский собор представляет собой чрезвычайно сложное архитектурно-художественное единство, включающее 103 настенные росписи, 52 съемные работы, выполненные маслом на холсте, более 300 скульптур и 62 мозаики. Сохранение памятника такой сложности требует значительных интеллектуальных и финансовых вложений. Как этот вопрос будет решаться при передаче собора РПЦ, с учетом прекращения поступлений от музейной деятельности, до сих пор неизвестно.