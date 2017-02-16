Москва, 16 февраля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала соответчиком по делу ИА REGNUM. Соответствующее решение принято судом 16 февраля в ходе предварительных слушаний. Представители МИД РФ возражали против привлечения Захаровой М.В., однако суд удовлетворил ходатайство ИА REGNUM о привлечении Захаровой в качестве соответчика к делу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, что поводом для обращения ИА REGNUM в суд послужило не соответствующее действительности утверждение официального представителя МИД РФ М.В.Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты ИА REGNUM Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко использовали в своих публикациях слово «недонарод».

16 февраля в Пресненском суде Москвы состоялось предварительное слушание.