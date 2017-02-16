Москва, 16 февраля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. 7 февраля на страницах издания «ФонтанкаFi» была опубликована новость, заголовок которой гласит «WWF советует финнам отказаться от курятины в пользу овощей, дичи и рыбы». По мнению представителей WWF, лучшим выбором при составлении рациона станет дичь, например, лосятина или оленина. В то же время стоит отказаться от свинины и курятины, которые производят промышленно. Самым правильным решением, однако, фонд считает уменьшение потребления мяса и замену его на овощи или экологически выловленную рыбу.

Https://cont.ws Представители WWF призвали употреблять в пищу больше мяса диких животных

Инициативу WWF прокомментировали в Экологической палате России. Как говорится в пресс-релизе организации, глава российского WWF Игорь Честин внесён в «чёрный список охотников-убийц» центра защиты прав животных «ВИТА» в связи с тем, что возглавляемая им природоохранная организация пролоббировала и добилась утверждения в 2007 году Российско-американского соглашения по белому медведю, предусматривающего открытие охоты на этого занесенного в Красную книгу России редкого животного для нужд местных жителей.

Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Семёнов уверен: «Это указывает на то, что организация, призывающая защищать диких животных, на самом деле демонстрирует двойные стандарты. Переводя деньги в российское отделение WWF, помните, что они идут на зарплату господина Честина, на которую он будет покупать патроны».

Владимир Семёнов напомнил, что не только российское отделение WWF ведет двойную игру, этим занимается и высшее руководство организации. Так, почётным президентом WWF с 1968 по 2012 годы был испанский король Хуан Карлос I — заядлый охотник и пропагандист корриды. Именно ему принадлежат слова о том что день, когда Брюссель запретит корриду, станет последним днём пребывания Испании в Евросоюзе.