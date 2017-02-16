Ставрополь, 16 февраля, 2017, 12:07 — ИА Регнум.



Pexels Электронная сигарета

В Ставропольском крае, первом регионе в России, вводится запрет по продаже электронных систем доставки никотина детям и подросткам. Одновременно в регионе вводятся штрафы за нарушение этого запрета, и муниципальные органы наделены контролирующими полномочиями по контролю за исполнением этого запрета.

Соответствующие законы одобрены сразу в двух чтениях 16 февраля на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон Ставропольского края «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина» стал первым в России региональным нормативно-правовым актом, регулирующим продажу электронных носителей никотина, утверждает один из авторов законопроекта, депутат Андрей Юндин.

На федеральном уровне обсуждаются законодательные инициативы, связанные с приравниванием электронных сигарет к обыкновенным в части запрета продажи несовершеннолетним и ограничением мест, разрешенных для курения.

Так, накануне, 15 февраля, Мосгордума поддержала проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака». В Саратове, на Алтае и других регионах также рассматривается перспектива ограничения мест курения электронных сигарет.

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Вместе с тем в регионе решили урегулировать одно из направлений этой проблемы до принятия федерального закона, поскольку распространение электронных сигарет среди детей и подростков в крае принимает угрожающие масштабы, отметил автор законодательной инициативы.

Одновременно в двух чтениях одобрена административная ответственность за нарушение этого запрета. Штрафы составят четыре тысячи рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для должностных и 50 тыс. рублей для юридических лиц. Значительно увеличатся штрафы за повторное нарушение запрета. Муниципальные органы власти наделены полномочиям по контролю за исполнением запрета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России официально не существует запрета на продажу и курение электронных сигарет, в том числе с никотиновыми носителями. Федеральный закон 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» регулирует только ограничение продажи, рекламы и мест, разрешенных для курения обычных сигарет.

Однако в молодежной среде курение всех разновидностей вейпов сейчас модно. Считается, что они либо безвредны, либо менее вредны для организма, нежели обычные сигареты.

Вместе с тем их влияние на организм еще полноценно не изучено. Как прозвучало на заседании думы, ученые бьют тревогу, что смеси химических наполнителей могут крайне негативно влиять на здоровье человека. А Минпромторг дает отрицательные заключения на запрет продажи и ограничение мест, разрешенных для курения.

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Электронные сигареты могут запретить подросткам по всей России