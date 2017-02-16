Москва, 16 февраля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике, депутат Степан Орлов на собрании Общественной палаты Москвы заявил, что снос «устаревших пятиэтажек» неизбежен — это единодушное мнение депутатов и экспертов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилые дома в Москве

По его словам, капитальный ремонт таких домов неэффективен, реконструировать их можно только в единичных случаях. Орлов напомнил, что в данном вопросе депутатов поддерживают жители пятиэтажек несносимых серий, которые заявляют, что их условия жизни хуже, чем в тех домах, которые уже снесли.

Депутаты поддерживают жителей Москвы. Орлов пояснил, что уже подготовлено предложение к мэру Москвы Сергею Собянину о разработке программы сноса домов несносимых серий — это единственно возможное решение проблемы.

«Считаем, что нужно сносить такие дома и переселять москвичей в новое комфортабельное жилье», — заключил Председатель комиссии Мосгордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении в течение двух лет программы сноса ветхих пятиэтажных домов, которая длилась почти 20 лет. «Остались считанные десятки, которые будут закончены в 2017—2018 гг.», — сказал Собянин.