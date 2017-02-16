Москва, 16 февраля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Европейская комиссия готовится выделить порядка 6 миллионов евро (около 360 миллионов рублей) в рамках проекта «Европейские инструменты для развития демократии и прав человека», который будет реализовываться в России в 2017—2018 годах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

У заинтересованных организаций есть месяц на подачу заявок, причём подчёркивается, что на средства из бюджета Евросоюза могут претендовать не только некоммерческие организации из стран — членов ЕС, но и российские НКО, что, учитывая цели и задачи, которые они должны будут реализовывать в рамках программы Еврокомиссии, фактически делает всю систему своеобразным инкубатором по производству «иностранных агентов».

По мнению издания Life, в этом легко убедиться, проанализировав заложенные в программе цели, которых должны достигать выигравшие тендер ЕС российские и зарубежные НКО.

В рамках конкурса победившие НКО должны будут предоставить заявки на проекты, в которых должны быть представлены проекты, направленные в частности на «улучшение открытости и ответственности органов власти, поддержку демократических институтов и механизмов».

Так, в частности предполагается мониторинг состояния гражданского общества в России и наблюдение за ситуацией с правами человека в пенитенциарной системе, вооружённых силах, зонах и территориях с ограниченным доступом, в правоохранительных органах и избирательной системе.

Кроме того, на деньги из бюджета ЕС предполагается также и юридическая защита гражданских, экономических и социальных прав россиян. Но самое интересное содержится в следующем пункте: оперирующие на деньги иностранных государств российские НКО, участвующие в этой программе ЕС, должны будут реализовывать проекты по «поддержке и развитию эффективных практик вовлечения гражданских активистов в демократический процесс и мониторинг состояния с правами человека в России», что, по сути, является программой по формированию в предвыборный период неформальных сетей, работающих на деньги иностранных доноров в рамках «демократической» повестки, которые, по мнению экспертов, будут использоваться несистемной оппозицией для дестабилизации общественно-политической обстановки в российских регионах.

В описании конкурса особо подчёркивается, что заявки должны быть ориентированы на проведение публичных кампаний в защиту толерантности, прав человека, а также в поддержку гражданских активистов, которые этим занимаются. Также в списке приоритетов — работа в социальных сетях и распространение этого «месседжа» в русскоязычной аудитории с прицелом на молодёжь.

Издание Life цитирует слова политолога, профессора Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) Олега Матвейчева: «В Украину в своё время вкачивалась гораздо более серьёзная сумма усилиями США. Клинтон похвасталась, что эта сумма составила аж 5 млрд долл. Поэтому на фоне таких трат европейские попытки совершить преобразования в России являются не стратегической инвестицией, но это все-таки инвестиция. Поэтому, если эти деньги попадут на территорию России, мы можем быть довольны: они с радостью будут освоены некоторыми российскими НКО и, надеюсь, что с помощью финансовой налоговой службы государство получит причитающиеся налоги. Что касается самого акта выделения денег, то он попахивает практикой старых лет, практикой холодной войны, экспорта цветных революций на территорию России и, конечно, является элементом архаичного ведения дел… Это уже попытка вмешательства в дела суверенного государства, и караться она должна по всей строгости закона».