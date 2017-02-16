Вашингтон, 16 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Мощное землетрясение до восьми баллов по шкале Рихтера может произойти в штате Калифорния (США) из-за геологического разлома Вентура под городом Санта-Барбара. Об этом сообщили американские учёные, пишет журнал Geophysical Research Letters.

D Ramey Logan Вентура, Калифорния

Землетрясение может произойти из-за разлома Вентура, который, согласно последним данным, более опасен, чем учёные предполагали ранее. Свежие исследования показали, что он находится ближе к поверхности, чем считалась до сих пор.

Уточняется, что разлом проходит между городом Вентура под Санта-Барбарой и городом Галета, и частично уходит в Тихий океан. Последний фактор может стать причиной цунами в случае сейсмоактивности.