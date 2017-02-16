Новороссийск, Краснодарский край, 16 февраля, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки перинатального центра, находившейся на 6 месяце беременности. Об этом сообщает управление СКР по Краснодарскому краю.

(сс) jarmoluk Беременная женщина

В ноябре 2016 года 31-летняя беременная женщина была госпитализирована в инфекционную больницу №3 города Новороссийска. Медики диагностировали у нее острую респираторную инфекцию.

Через несколько часов из-за ухудшения состояния пациентку перевели и перинатальный центр, где она скончалась на следующее утро. По предварительным данным, причиной смерти стало тяжелое заражение организма — сепсис в форме септицемии.

Пр факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие назначило проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.