Москва, 16 февраля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Рост количества мошеннических операций с использованием платёжных карт без согласия их владельцев отмечают специалисты Банка России. Карты используют для обналичивания незаконных доходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Подавляющее большинство хищений со счетов граждан происходит вследствие использования злоумышленниками платежных карт без согласия клиента, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По данным банка, это происходит путём размещения объявлений о покупке карт или путём телефонных переговоров о приобретении карты. После незаконного приобретения карты используют для мошеннических операций. Через них мошенники обналичивают незаконные доходы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувший год Банк России выявил 717 несанкционированных операций со счетами юридических лиц. Общее число несанкционированных операций с помощью платёжных карт за прошлый год составило 296 тысяч, что на 36 тысяч больше, чем в 2015 году.

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