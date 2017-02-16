Москва, 16 февраля, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве с 16 февраля закрывается для посетителей на два месяца. Об этом сообщили ИА REGNUM в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Мавзолей Ленина

«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года Мавзолей В.И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей», — говорится в сообщении.

Напомним, профилактические процедуры в Мавзоле проводятся регулярно — как правило, один раз в два года. В последний раз Мавзолей закрывали в феврале-апреле 2015 года.

Специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений обеспечивают поддержание тела Ленина в надлежащем состоянии. Также проводится техобслуживание оборудования, обеспечивающего необходимый температурный и световой режим в Мавзолее.

Первый мавзолей Ленина был сооружён из дерева и открыт 27 января 1924 года, он выполнял временную функцию. Второй вариант усыпальницы, возведённой по проекту архитектора Щусева, был открыт 1 августа 1924 года. Третий, каменный, был построен также по проекту Щусева и открыт с октября 1930 года.