Москва, 15 февраля, 2017, 16:47 — ИА Регнум. В 2016 году Центробанк РФ выявил 717 несанкционированных операций со счетами юридических лиц. Примерно половину из них удалось остановить. В 2015 году было выявлено свыше 1000 таких операций, сообщается на сайте регулятора.

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Количество несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2016 году составило 296 тысяч, что на 36 тысяч больше, чем годом ранее.

При этом объемы хищений сократились как по операциям со счетами юридических лиц, так и по операциям с использованием платежных карт. В 2016 году злоумышленники пытались похитить у компаний 1,89 млрд рублей, что примерно в 2 раза меньше, чем в 2015 году. Со счетов граждан РФ было похищено 1,08 млрд рублей — на 70 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Главными причинами хищений со счетов компаний являются нарушение конфиденциальности информации, необходимой для распоряжения денежными средствами, а также воздействие вредоносных программ.

Жертвами злоумышленников чаще всего становятся юридические лица, у которых нет возможности должным образом обеспечивать собственную информационную безопасность.

Кроме того, подавляющее большинство хищений со счетов граждан происходит вследствие использования злоумышленниками платежных карт без согласия клиента, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием.