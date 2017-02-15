Минск, 15 февраля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Из-за сокращения поставок российской нефти в Белоруссию экспорт республики в страны Европейского союза в 2016 году уменьшился на треть. Об этом сегодня, 15 февраля, в ходе онлайн-конференции заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик. Он назвал такой показатель «достаточно значительным».

Shminhe.com Нефть

В связи с этим сегодня перед страной в отношениях с Евросоюзом стоит серьезная задача: уйти от экспорта сырья, полуфабрикатов к экспорту товаров, на которых добавленная стоимость будет выше, сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Уменьшение объемов поставок черного золота из Белоруссии в ЕС связано с несколькими причинами. В первую очередь Мирончик отметил ситуацию в торговле энергоносителями. В 2016 году Белоруссия получила меньше нефти для переработки, из-за чего поставки из республики сократились. Кроме того, в прошлом году не лучшим образом для Белоруссии сложилась конъюнктура цен на калийные удобрения.

В отношениях между Россией и Белоруссией за последний год накопилось немало проблемных вопросов. Один из главных — энергетический. До сих пор остается неурегулированным спор цене на российское голубое топливо. Ранее Минск решил, что газ для него обходится слишком дорого и в одностороннем порядке стал платить меньше, несмотря на то, что имелся контракт, в котором все условия и цена были прописаны. В результате республика осталась должна России $550 млн.

Вопреки спорам, «Газпром» не сокращал поставки газа в Белоруссию. Однако чтобы побудить Минск оплатить долг, Россия уменьшила поставки нефти в первом квартале этого года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, поручил найти альтернативу российской нефти. Эксперты по энергетике рассматривают эти планы крайне скептически, указывая на то, что нефть из РФ поставляется на самых выгодных для республики условиях. В начале февраля года на пресс-конференции Лукашенко заявил, что страна «не будет выбирать между российской нефтью и независимостью».

Стороны с начала 2016 года ведут переговоры по поводу цены на газ, но прийти к компромиссу им пока не удалось. В конце года Белоруссия выслала авансовый платеж за долг, Москве вернула деньги, заявив, что ожидает полной оплаты долга. В начале года переговоры застопорились. Как писало ИА REGNUM, 8 февраля заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский заявил, что правительство надеется в ближайшее время возобновить диалог по газовому вопросу. Через несколько дней стало известно, что правительственная делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко прибыла на переговоры в Москву.

Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак в очередной раз подтвердил, что Минск должен погасить долг перед «Газпром» в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время переговорный процесс идет, стороны обсуждают разные варианты, расчеты и цифры. При этом в целом между РФ и Белоруссией рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу, однако это не отменяет того, что белорусская сторона должна полностью отплатить долг за газ.

Отметим, что сегодня белорусский портал News.21.By сообщил со ссылкой на официальное заявление «Роснефти» по итогам работы прошлого года о том, что российская компания заключила с Белоруссией контракт в 2017 году на поставку нефти общем объемам в 10,2 млн тонн. Этот объем составляет менее половины годовой потребности белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которым для нормального функционирования необходимо 24 млн тонн нефти. О планах по поставкам энергоносителя в республику других российских компаний пока не сообщается.