Париж, 15 февраля, 2017, 15:10 — ИА Регнум.



Global Panorama Марин ле Пен

Лидер правой партии Франции Марин Ле Пен совершит официальный визит в Ливан, в ходе которого она проведет встречи с высшим руководством страны, сообщает Le Figaro.

По данным источника близкого к правительству ближневосточной страны, в ходе визита, который пройдет 19 и 20 февраля, Ле Пен встретится с главой Ливана Мишелем Наимом Ауном, а также премьер-министром Саадом Харири. В свою очередь, источник в её партии добавил, что этим визитом Ле Пен стремится сделать жест в сторону христиан Ближнего Востока.

Напомним, Аун является сторонником ливанской шиитской группировки «Хезболла», сражающейся на стороне президента Сирии Башара Асада. В то же самое время Харири является противником официального Дамаска, возлагая на руководство Сирии ответственность за убийство своего отца в 2005 году.

Ле Пен, которая призвала к диалогу с Асадом, не первый кандидат на пост президента Франции, который посещал эту ближневосточную страну в недавнем прошлом. Так, бывший министр экономики Эммануэль Макрон посещал Бейрут 24 января. Со своей стороны, кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон отменил свой визит, запланированный на 4 и 5 февраля, в Ирак и Ливан из-за скандала с участием его супруги.