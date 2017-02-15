Астана, 15 февраля, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана прорабатывает вопрос о передаче функций управления пенсионными активами граждан зарубежным компаниям. Об этом в интервью государственной газете «Казахстанская правда» сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев.

(сс)Ken and Nyetta Казах в традиционном костюме

«Необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами. Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), нет возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и, соответственно, несет все риски на себе. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям. Национальный банк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и предоставления вкладчику соответствующего права выбора. Мы в этом направлении работаем», — заявил Акишев.

Он также отметил, что Национальный банк максимально усилит систему внутреннего контроля и использования пенсионных денег вкладчиков, а также приложит все силы для того, чтобы у граждан не было скептического отношения к накопительной пенсионной системе.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно о финансовых махинациях, совершенных руководством ЕНПФ. Как сообщил на брифинге начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Казахстана Александр Терентьев, собственные активы ЕНПФ были потрачены на покупку облигаций «Бузгул Аурум».

Enpf.kz Единый Накопительный Пенсионный фонд Казахстана

«ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE). Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель — ЕНПФ. Сумма сделки: 5 миллиардов тенге (1 млрд руб.). То есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, которое осуществляет Национальный банк, она не имеет. Уголовное дело возбуждено Следственным управлением департамента Комитета национальной безопасности Алма-Аты», — пояснил Терентьев.

ТОО «Бузгул Аурум» является участником Казахстанской фондовой биржи KASE. Согласно отчетности за январь-сентябрь 2016 года, опубликованной на сайте KASE, уставной капитал ТОО на указанный период составил 14,9 млрд тенге (2,9 млрд руб.). При этом убыток компании составил 4,5 млн тенге (917,6 тыс. руб.). Согласно пояснениям к отчету, основными видами деятельности ТОО «Бузгул Аурум» являются проведение геологоразведочных работ, добыча твердых полезных ископаемых, горные работы и так далее. Компания также осуществляет разведку золота на участке Бузгуль в Кустанайской области.

21 декабря 2016 года правоохранительные органы взялись за проверку деятельности ЕНПФ.

Как сообщала тогда пресс-служба Национального банка Казахстана, проверка проводилась по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

Enpf.kz ЕнПф

«Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно. Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики. Национальный Банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений», — говорилось в распространенном тогда сообщении.

Позже стало известно, что Алмалинский районный суд города Алма-Аты санкционировал арест председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина. Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Согласно сообщению пресс-службы городского суда Алма-Аты, все четверо арестованных подозреваются в присвоении и растрате вверенного им чужого имущества.

9 января 2017 года в Алма-Атинском городском суде состоялось рассмотрение жалобы на постановление об аресте всех четырех фигурантов этого громкого дела. Жалоба осталась без удовлетворения. По словам адвоката Галыма Нурпеисова, представляющего интересы учредителя и директора ТОО «Булгур Аурум» Бахытжана Кенжебаева и Азата Найзагарина, суд отказался даже принять залог в размере пяти миллиардов тенге (1 млрд руб).

Bloomberg.co.jp Тенге

Напомним также, что АО «Единый накопительный пенсионный фонд» было создано в августе 2013 года на базе Государственного накопительного пенсионного фонда. Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Казахстана. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк республики.

До апреля 2014 года в стране действовало 9 частных накопительных пенсионных фондов. Поскольку фонды были частными, то государственного контроля над ними практически не было. НПФ вкладывали пенсионные деньги в высокорисковые инструменты и в неликвидные активы. Когда большинство НПФ оказалось на грани банкротства, государство было вынуждено создать Единый накопительный пенсионный фонд, куда и передали активы всех частных фондов. При передаче активов была проведена переоценка финансовых средств, которая показала, что сто миллиардов тенге (20 млрд рублей) существовали только на бумаге. То есть деньги были попросту разворованы, либо неэффективно вложены, а потому сгорели.

Поэтому слияние всех НПФ в ЕНПФ должно было решить имеющиеся проблемы. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами были переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Однако, судя по заявлению Акишева, вполне вероятно, что в скором времени в Казахстане вновь появятся частные пенсионные фонды. Сколько денег будет потеряно при переводе активов обратно из ЕНПФ в частные фонды, можно только предполагать.

Отметим также, что, по данным Национального банка Казахстана, на 1 декабря 2016 года пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,63 трлн тенге (1,32 трлн руб.), в том числе пенсионные взносы в размере 5,27 трлн тенге (1,05 трлн руб.) и инвестиционный доход в размере 1,36 трлн тенге (272 млрд руб.). С момента образования ЕНПФ объем пенсионных выплат вкладчикам, включая переводы в страховые организации, составил 397 млрд тенге (79,4 млрд руб).