Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2017, 13:08 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Стадион «Олимп-2»

Газон ростовского стадиона «Олимп-2» пережил снежную бурю и готов принять футбольную баталию. Пресс-служба «Ростова» показала, как выглядит футбольная арена после непогоды, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Ростов» — «Спарта»: Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА рассудят голландцы

На фотоснимке видно, что над газоном агрономы потрудились на славу: всё поле устлано зелёной травой, которую с помощью газонокосилки сегодня постригли. Уже в 17:45 здесь должна состояться тренировка. Поле опробуют как жёлто-синие, так и чешская дружина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА на ростовском стадионе «Олимп-2» рассудят голландцы. Матч начнется завтра, 16 февраля, в 21:00.

«Спарта» провела серьёзную подготовку к поединку. Наставник клуба из Праги Томас Пожар отметил, что жёлто-синие — сильная команда, очень хорошо организованная в оборону в сочетании с быстрым переходом к атаке.