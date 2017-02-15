Москва, 15 февраля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Центральный банк будет активно заниматься снижением доли коммерческих кредитов в финансировании дефицитов региональных бюджетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Огюст Шарпантье . Кредитор (фрагмент) 1842

«Перестройка и перераспределение источника финансирования дефицита бюджета в сторону бюджетных кредитов — это абсолютно правильное направление», — заявила Набиуллина.

Вместе с Минфином ЦБ обсуждал различные подходы, и были приняты решения в том числе по повышению поправочных коэффициентов по ценным бумагам и кредитам для того, чтобы банкам было чуть выгоднее финансировать регионы.

В целом средневзвешенная процентная ставка по регионам в 2016 году ниже, чем по корпоративным кредитам — на уровне 11,3%. «Тем не менее это высокая ставка», — признала она.

«Мы какие-то косметические меры можем принять, но не можем вмешиваться в хозяйственную деятельность банков и навязывать убыточные виды деятельности для банков. Но магистральный путь — это снижение доли коммерческих кредитов при финансировании дефицитов бюджета».