Москва, 15 февраля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Центральный банк фиксирует серьезный рост задолженности региональных бюджетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Ситуация с накопленной задолженностью регионов перед банками вызывает беспокойство. Особенно в 2015 году долг вырос серьезно — на 16%», — заявила Набиуллина.

Говоря о банковском кредитовании, она отметила, что в 2016 году было небольшое снижение финансирования банками субъектов Российской Федерации. Однако вместе с тем в 2016 году регионы увеличили свои заимствования в виде ценных бумаг.

«На мой взгляд, банковское кредитование и кредитование с помощью ценных бумаг имеет смысл только тогда, когда у региона есть собственная доходная база, которая будет расти, и возможно обслуживать из нее коммерческие кредиты», — отметила Набиуиллина.