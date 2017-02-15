В ЦБ РФ обеспокоены ситуацией с долгами регионов перед банками
Москва, 15 февраля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Центральный банк фиксирует серьезный рост задолженности региональных бюджетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила председатель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
«Ситуация с накопленной задолженностью регионов перед банками вызывает беспокойство. Особенно в 2015 году долг вырос серьезно — на 16%», — заявила Набиуллина.
Говоря о банковском кредитовании, она отметила, что в 2016 году было небольшое снижение финансирования банками субъектов Российской Федерации. Однако вместе с тем в 2016 году регионы увеличили свои заимствования в виде ценных бумаг.
«На мой взгляд, банковское кредитование и кредитование с помощью ценных бумаг имеет смысл только тогда, когда у региона есть собственная доходная база, которая будет расти, и возможно обслуживать из нее коммерческие кредиты», — отметила Набиуиллина.