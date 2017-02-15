Волгоград, 15 февраля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Волгограде из-за снегопада коммунальные службы работают в усиленном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации областного центра 15 февраля, сегодня на расчистку дворов от снега и наледи вышли порядка 1970 дворников. Входные группы и пешеходные дорожки уже очистили возле 4156 домов — это более 70% от городского жилого фонда.

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А вот уборка и обработка песко-соляной смесью внутриквартальных проездов выполнены лишь на 39% придомовых территориях. Самыми заснеженными оказались проезды во дворах Ворошиловского, Дзержинского и Тракторозаводского районов. За нерасторопность и некачественную уборку ответят нерадивые управляющие компании. На устранение недочетов им дается несколько дней. В противном случае управляющие организации ждёт штраф до 30 тысяч рублей.

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Проверка качества и объемов работ по зимней уборке дворов ведется в Волгограде еженедельно. В начала года за нарушение правил благоустройства уже более 270 административных протоколов в отношении УК и ТСЖ. Наибольшее количество нарушений обнаружено во дворах Центрального и Дзержинского района — в отношении управляющих организаций, обслуживающих данные дворы, составлено почти 40 протоколов.

Добавим, что накануне вечером сразу после начала снегопада на городские дороги вышли 75 единиц специализированной техники. Ближе к полуночи количество дорожной техники увеличилось до 82 единиц. За ночь на дороги города было высыпано более 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси. По данным интернет-сервисов, в ночные часы уровень загруженности дорог областного центра оценивался в 4 балла. Уборка транспортных артерий продолжилась и сегодня утром. На улицах работают трактор-щетки, погрузчики, самосвалы, КДМ.