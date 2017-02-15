Самара, 15 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Для обеспечения сбалансированного рыболовства считаю важным обсудить вопросы организации промысла на всём протяжении реки Волги, рассмотреть возможность перехода на единообразные правила регулирования с учётом особенностей регионов ПФО, заявил на совещании в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает ИА REGNUM.

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Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и участием общественности намерено унифицировать правила рыболовства для приволжских регионов, при этом будет учтена специфика территорий и интересы пользователей водных биоресурсов, отметил федеральный чиновник. По его словам, несмотря на то, что вклад бассейна реки Волга в общий объём вылова не такой большой, как Дальневосточного или Северного бассейнов, для приволжских регионов река имеет большое социальное и экономическое значение. Он также подчеркнул, что необходимо учитывать мнение регионов, отраслевой науки, и, прежде всего, рыбаков.

Зампред правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов констатировал, что совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса проводится в Самаре на таком уровне впервые за последние годы. «Самарская область обладает мощным рыбохозяйственным фондом, серьезным научным потенциалом, на территории работает ряд крупных рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих предприятий. Вместе с тем, есть ряд факторов, сдерживающихся рост объёмов производства продукции и расширение ассортимента», — сообщил он.

«К сожалению, последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию — последовательное снижение запасов ценных видов рыб», — высказался заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. На ухудшение состояния запасов, по его мнению, влияют три основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётная любительская рыбалка. «По экспертным оценкам, в зависимости от региона любительский вылов составляет 30−200% от легального промышленного рыболовства на данное территории», — прокомментировал он.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что рыбалка должна быть доступной и бесплатной для рыбаков-любителей, и эта норма будет закреплена законодательно. Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию. Вместе с тем, для сохранения запасов и ликвидации браконьерства в правилах рыболовства будет определена норму вылова на человека в сутки, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

(сс) suzi1

Напомним, Волга — крупнейшая река, длиной более 3,5 тыс. км. Рыбохозяйственный комплекс приволжских регионов (Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Тверской областей, Татарии, Марий Эл и Чувашии) объединяет свыше 700 предприятий, включая 200 индивидуальных предпринимателей, обеспечивает занятостью более 15 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области в 2014 году был приостановлен траловый лов рыбы на Саратовском и Куйбышевском водохранилищах при активном содействии региональной общественной организации «Рыболовы Самарской области». «Мы пытаемся заинтересовать правоохранительные органы в расследовании варварского хищения водных биоресурсов в особо крупном размере, и причастности к этому государственных чиновников призванных защищать эти самые водные биоресурсы», — прокомментировал ситуацию на тот момент председатель «Рыболовов Самарской области» Сергей Карпов.

«Мы очень долго добивались этого, — отметил он. — Было собрано более 1500 подписей за запрет тралового лова. Проведено несколько пикетов против тралового лова. Тема обсуждалась в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства, несколько заседаний общественного совета при комитете по сельскому хозяйству Самарской губернской думы. Переломным моментом считаю общение с губернатором Николаем Меркушкиным в городе Безенчук в мае 2013 года». По его словам, губернатор обратился в региональный Минсельхоз с просьбой исключить из правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяственного бассейна траловый лов.

(сс) delo

«Именно под давлением правительства Самарской области Росрыболовство было вынуждено уже в апреле этого года составить протокол за незаконную добычу водных биоресурсов на трал Печерского рыбколхоза, в последствие арестованный, — констатировал Сергей Карпов.

В целях сохранения водных биоресурсов депутаты Самарской губернской думы в 2014 году направили в Госдуму законопроект — дополнение в статью №26 ФЗ от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В инициированном ими положении прописан запрет на продажу не являющимся индивидуальными предпринимателями гражданам орудий лова, которые в соответствии с правилами рыболовства запрещены к использованию для любительского и спортивного рыболовства на территории, где продается такого вида товар.

Также законопроектом предусматривалось введение запрета на продажу живой и свежей рыбы, раков и других водных биологических ресурсов, за исключением тех, которые являются объектами товарного рыбоводства, в запретные периоды, установленные законами субъекта РФ с учетом положений правил рыбоводства. Законопроект не был поддержан комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы и в дальнейшем отклонен федеральным парламентом.