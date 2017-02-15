Миасс, Челябинская область, 15 февраля, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Казаки миасского городского общества «Станица имени атамана Дутова А. И.» предложили возвести на территории городского округа казачью заставу. Планы организаторов размещены на сайте портала предложений по развитию Миасского городского округа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Белый террор в Новосибирске. Жертвы Верховного правителя России адмирала Колчака. 1919

Предложение было представлено как один из проектов, призванных улучшить облик города, в рамках форума «Миасс 2025 — концепция развития». Форум будет проходить 17 февраля в администрации Миасса.

(сс) Алексей Петров Миасс

По словам представителя миасского казачества, казачье общество «Станица имени атамана Дутова» активно участвует в жизни города — следит за правопорядком, занимается воспитанием патриотизма у подрастающего поколения. Поскольку на территории городского округа нет ни одного объекта казачьей тематики, правление общества предложило создать «Культурно-исторический комплекс «Казачья застава».

Из описания проекта, представленного на сайте форума, следует, что на территории станицы предлагается расположить штаб казачьего общества, исторический музей, мастерские для детского творчества, спортивный зал, площадку для пейнтбола, конюшню и другие постройки.

Особое внимание уделено направлениям военно-патриотического воспитания молодежи. Предполагаются специальные классы для работы с детьми.

«Мы хотели бы построить не только крепость музей, а Казачий центр. Мы взяли пример с казачьей станицы на Тамани. Будет не только музей, но и место для занятия с молодежью и традиционные ремесленные мастерские, традиционная казачья кухня, конюшня, концертный зал», — сообщил атаман казачьего объединения Сергей Хлызов.

Развитие казачества миасские казаки планируют осуществлять по примеру Кубанского казачества.

«У нас цели такие же как и у Кубанского казачества, и дополнительно развитие нашего Оренбургского казачества, которое до революции было одно из ведущих в стране, самое большое войско считалось», — отметил атаман Сергей Хлызов.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, не смущает ли в названии казачьего общества адресация к сподвижнику военного преступника Колчака, атаман Хлызов был сильно удивлен тем, что кто-то считает Колчака таковым.

Белый террор в Новосибирске. Жертвы Верховного правителя России адмирала Колчака. 1919

«А вы считаете Колчака военным преступником? Есть люди, которые не приняли концепцию белого движения, а есть, кто не принял красное движение. Я, как атаман этого общества, горжусь своей историей, которая была до революции. Для меня очень горько, что была гражданская война, и что такой ученый и географ, как Колчак, стал военным преступником… Ни он, ни атаман Дутов преступлений не совершали. Дутов, как и Колчак, был военным инженером, разработки которого использовались в военном производстве», — сказал Сергей Хлызов.

Имя Дутова, как пояснил атаман, в названии миасского Казачьего общества было взято по причине того, что Дутов был последним походным атаманом всех казачьих войск России и последним атаманом Оренбургского казачьего войска.

О том, что Александр Колчак является военным преступником, которому было отказано в реабилитации, Сергей Хлызов сообщил, что не знает. Также атаман сказал, что не следил за судебными разбирательствами, связанными с Колчаком ни раньше, ни в сегодняшние дни.

Отметим, в настоящее время Казачье общество «Станица имени атамана Дутова А. И.» является недействующим. По данным реестров, общество исключено из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона №129-ФЗ от 8 августа 2001 года (непредставление документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). Как пояснил атаман Сергей Хлызов, сейчас происходит перерегистрация общества, которое продолжит свою деятельность под названием «Станица имени атамана Дутова». Из названия будут исключены последние буквы «А. И.».

Дутов

Напомним, казачий атаман Александр Дутов был одним из лидеров белого движения, организовавший так называемый «белый террор». По свидетельствам очевидцев, подчиненные Дутова закапывали и сжигали живьем людей, оказывавших малейшее сопротивление. Тысячи людей были расстреляны без суда и следствия.

Александр Дутов, несмотря на выдвижение его в Верховные правители России в 1918 году, признал власть Колчака от имени Оренбургского и Уральского казачьих войск. Получил от него материальную помощь (которая Колчаку поступала от Антанты) и развернул боевые действия на Урале и в других районах. После поражения в 1919 году Дутов вместе с остатками войска бежал в Китай, где стал готовиться к новому походу против Советской власти. Для этого он установил взаимодействие с представителями стран Антанты и Чехословацкого корпуса.

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