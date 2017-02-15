Москва, 15 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Бывшему депутату Государственной думы России Денису Вороненкову (КПРФ) заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Главное следственное управление СКР инициировало объявление парламентария в федеральный розыск, сообщает 15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в СКР.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Как отмечает издание, расследование в отношении Вороненкова, ранее входившего в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, удалось активизировать только после сложения им полномочий. Парламентарию инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (статья 159 УК РФ).

Как отмечают источники издания, в 2011 году экс-депутат, предположительно, организовал рейдерский захват здания в центре столицы. Стоимость строения оценивается в $5 млн.

Весной 2015 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил ходатайство, касающееся Вороненкова, в Генпрокуратуру. Глава СКР призывал внести в Госдуму представление о лишении депутата неприкосновенности. Однако исполняющий обязанности прокурора Александр Буксман ответил на ходатайство отказом по причине того, что в ходе расследования все нужные следственные действия выполнены не были.

Осенью 2011 года в отношении Вороненкова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступных действий, итогом которых стало лишение единственного участника ООО «ТОМА» права собственности на 100% долей в уставном капитале компании. Экс-депутат, предположительно, скрывается на территории Украины.