Москва, 15 февраля, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствует тренд на замену губернаторов и рассчитывает на продолжение, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. «Замена губернаторов — мы приветствуем, молодые, технократы, образованные, современные, инициативные. Это нужно продолжить», — заявил Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Депутат Госдумы предлагает всех губернаторов, достигших возраста 60-и лет отправлять на пенсию.

«Есть такой Евгений Савченко Белгородская область, 24 года уже правит и хочет еще идти на седьмой срок. Такие сидят по 25 лет, такого нигде в мире нет. Седьмой срок пойдет», — возмущен парламентарий.

«Такой же Олег Королев — Липецкая область, Николай Меркушкин — Самара, Аман Тулеев — Кузбасс. Все кто старше 60 лет — отправить на пенсию и подобрать молодых, подобрать современных, чтобы дать динамику в развитии страны», — заявил Жириновский.

«У Савченко неплохие успехи в плане сельского хозяйства. А демократия? Один король местный», — указал он.

Продолжается ротация губернаторов. С начала 2017 года в отставку ушли шесть руководителей регионов: глава Адыгеи Аслан Тхакушинов (12 января), губернатор Пермского края Виктор Басаргин (6 февраля), глава Бурятии Вячеслав Наговицын (7 февраля), губернатор Новгородской области Сергей Митин (13 февраля), губернатор Рязанской области Олег Ковалев (14 февраля). 15 февраля о досрочной отставке сообщил глава Карелии Александр Худилайнен.