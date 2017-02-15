Красноярск, 15 февраля, 2017, 09:43 — ИА Регнум. В Красноярске продолжает действовать так называемый режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности продлили до 19:00 по местному времени 16 февраля.

Скриншот с группы «Красноярск против». vk.com В ожидании чистого неба

Тем временем красноярцы в соцсетях активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Один из пользователей Facebook выразил мнение, что «проблему может решить только федеральный центр». А ряд пользователей в соцсети «ВКонтакте» категорично заявляют о том, что нужно выходить на митинги и пикеты, устраивать экологические флешмобы, а иначе проблему не решишь.

«Удручает, что в ситуации с «черным небом» над Красноярском краевые власти до сих пор не могут перейти от слов к делу. От заседания к заседанию в выступлениях чиновников преобладает исключительно будущее время: мы скоро поставим новые датчики, запустим новую систему, получим новую лабораторию… Тем временем режимы «черного неба» в Красноярске все чаще и продолжительнее, но вместо решительных действий и борьбы с крупнейшими загрязнителями мы слышим от депутатов удивительные жалобы на печное отопление и подержанные автобусы, как будто именно эти мелкие источники загрязнений и есть основная причина почти постоянного смога над Красноярском», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эколог, директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

«Основные источники загрязнения атмосферного воздуха Красноярска — это промышленные предприятия (прежде всего КрАЗ) и объекты теплоэнергетики (ТЭЦ и котельные)», — считает он.

«Давно не секрет, что основные загрязнители воздуха в нашем городе одновременно и основные спонсоры нашей местной правящей политической элиты. Вот и рассказывают нам политики, что во всем виноват транспорт, а товарищи олигархи святее папы Римского. Можно ли разорвать этот порочный круг? Можно. Но Вариантов не очень много. Либо ждать пока у нечистоплотных чиновников проснётся совесть либо всем адекватным людям включать мозги и понимая, что дальше город убивать нельзя, буквально в ежедневном режиме атаковать ФЕДЕРАЛЬНЫЙ центр, требуя навести наконец порядок. К сожалею, других вариантов я не вижу», — пишет на своей странице в Facebook депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

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Напомним, по мнению председателя комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Александра Симановского, на сегодняшний день одним из основных загрязнителей воздуха в городе является транспорт. «Можно ли ограничить его количество? Думаю, что это возможно, используя опыт Пекина. В китайской столице автомобили, регистрационные номера которых заканчиваются на четную цифру, могут выезжать только в четный день, и наоборот, на нечетную — в нечетный. Но это должно быть прописано на законодательном уровне. Если красноярцы готовы будут пойти на такие ограничения, то будут и реальные результаты. Нам необходимо провести тщательные исследования, кто загрязняет воздух и в каких объемах», — сказал парламентарий 10 февраля на заседании комитета.

«Я считаю, что автомобили действительно вносят серьезную лепту в загрязнение атмосферного воздуха в Красноярске, здесь председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края Александр Симановский прав», — отметил активист экологического движения «Красноярск против» Артем Речицкий.

Однако, по его словам, фокусироваться исключительно на выбросах от автомобильного транспорта — это «не совсем корректно, хотя и оставлять без внимания эту проблему тоже ни в коем случае нельзя».

«Если говорить об автомобильном транспорте, то я считаю, что власти здесь недорабатывают. В Красноярске на душу населения чуть ли не самое высокое в стране количество личного транспорта. Город стоит в постоянных пробках. А когда автомобиль стоит в пробке, он выбрасывает вредных веществ значительно больше, чем если бы он двигался в зеленой волне со скоростью порядка 50 км в час. Плюс ко всему в городе практически не развит общественный электротранспорт. На левом берегу Енисея вообще отсутствует трамвайное сообщение, не развиваются троллейбусы. И, как вы знаете, метрополитена у нас в Красноярске тоже нет. В общем, озвученная проблема существует, и она стоит остро. Но отвлекать внимание от других проблем, фокусируясь только на этой, нельзя», — выразил свое мнение Речицкий в интервью ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что в загрязнение атмосферного воздуха в Красноярске вносят свою лепту и предприятия: «На территории города находится металлургический гигант — КрАЗ (Красноярский алюминиевый завод — прим. ИА REGNUM ). Хотя винить во всем один КрАЗ тоже неправильно, худо-бедно, но все же предприятие занимается вопросами, связанными с экологией, и так или иначе проверяется и Росприроднадзором, и природоохранной прокуратурой. Его вклад в загрязнение значителен, но сваливать все на КрАЗ тоже нельзя. Есть и другие предприятия», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Что касается возможности ограничить количество транспорта по примеру Пекина, по моему мнению, в Красноярске это возможно только для тех, у кого есть два автомобиля — с номерами, заканчивающимися и на четную, и на нечетную цифру. Эта мера не носит характера какого-либо улучшения. Это банальное ограничение. Было бы прекрасно, если бы Законодательное собрание в лице председателя профильного комитета каким-то образом предложило изменить в городе транспортную схему. Не просто что-то запретить, а предложить гражданам альтернативный общественный электротранспорт. У нас люди передвигаются на личны[ машинах, потому что передвигаться в городе комфортно на общественном транспорте невозможно. Соответственно, первое, что нужно сделать, это разработать и предложить схемы общественного электротранспорта. Кроме того, необходимо обратить внимание автотранспортных предприятий на то, что машины с дизельным двигателем должны иметь отрегулированное топливное оборудование. Необходимо, чтобы своевременно заменялись фильтры. Практически все автобусы и техника в городе, оборудованные дизельными двигателями, коптят. При желании эту проблему можно решить, и эти меры не потребуют колоссальных затрат», — считает Артем Речицкий.

«Остро необходимы меры, тоже не столь уж и затратные, связанные с организацией транспортного потока. Даже при наличии тех дорог, которые есть, можно попытаться организовать зеленую волну в часы пик. Соответственно, машины не будут простаивать и выбрасывать лишние газы в атмосферу. На крупных промышленных предприятиях дым выбрасывается с высоких труб, у них зоны рассеивания с учетом розы ветров все-таки проектировались. А вот автомобильные выбросы остаются в городе, красноярцы вынуждены ими дышать, это очень опасно», — подытожил эксперт.

По данным краевого управления ГИБДД, в городе-миллионнике Красноярске на сегодняшний день зарегистрировано более 420 тысяч автомобилей.

Что касается Красноярского алюминиевого завода («Русал»), там ИА REGNUM сообщили, что «последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду — главная цель экологической политики» компании.

В конце 2016 года в пресс-службе компании «Русал» рассказали, что научные сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ), в том числе представители института экологии и географии, посетили производственные участки завода: «Металлурги продемонстрировали специалистам вуза особенности заводского промышленного и экологического контроля на всех этапах производства». По данным компании, в рамках второго этапа программы модернизации КрАЗа на более чистую технологию производства алюминия «Экологический Содерберг» переведено более половины всех электролизеров завода. К 2018 году планируется ввести в эксплуатацию по новой технологии все основные мощности предприятия. В 2015 году на эти цели был выделен 1 млрд рублей, в 2016 году затраты составили более 800 млн рублей: «Программа экологической модернизации является комплексной, поэтому в нее входят не только мероприятия по технологическому усовершенствованию производственного процесса, но и озеленение территории завода и города». Уточняется, что специалисты санитарно-промышленной лаборатории КрАЗа ведут мониторинг воздуха, почвы и воды на территории завода и в границах санитарно-защитной зоны.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Красноярск прожил в режиме «черного неба» 58 дней. Первые в текущем году НМУ в краевом центре объявили 10 января, они продлились до 18 января. С 9 февраля в городе вновь были объявлены НМУ первой степени опасности. 13 февраля режим «черного неба» в Красноярске продлили до 16 февраля.

Добавим, согласно данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» (данные за 2016 год пока не обнародованы), Красноярский край в региональном разрезе лидировал по объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (2475,9 тыс. т/год, что составляет 14,3% от всех стационарных источников России). На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1388,2 тыс. т или 8,0% от выбросов по стране). Регион в 2015 году также оказался в «лидерах» по объемам выбросов диоксида серы от стационарных источников. Однако стоит отметить, что по итогам 2015 года город Красноярск был исключен из приоритетного списка городов России с наибольшим уровнем загрязнения.