Краснодар, 15 февраля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. В Краснодаре десятки тысяч горожан остались без тепла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 15 февраля, причиной стала коммунальная авария.

Stnmedia.ru Без тепла

Порыв на теплотрассе диаметром 300 мм произошел накануне в 23:25 на пересечении улиц Кавказская и Таманская. В зону отключения ресурса попали 45 тыс. человек. Кроме того, без тепла остались и 27 социально-значимых объекта — школы, больницы, детсады.

Также по теме: Коммунальное ЧП: 1,5 тыс. краснодарцев остались без теплаПоследствия аварии устраняют сотрудники ОАО «Краснодартеплосеть».Всего задействовано 12 человек и три единицы техники.

Планируется, что батареи в домах жителей кубанской столицы снова станут теплыми уже в ближайшие несколько часов. Как уточнили в ведомстве, ориентировочное время окончания ремонтных работ и заполнение системы теплоносителем — 10:00.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре часа без тепла пришлось сидеть жителям Краснодара и в начале февраля. Из-за аварии на подземной теплотрассе на улице Уральской теплоснабжение было отключено. В зону отключения попали шесть многоквартирных домов — это 1,5 тыс. человек.

Добавим, что температура воздуха в Краснодарском крае относительно теплая для середины февраля. Ночью столбик термометра не опускался ниже — 5 градусов, днем ожидается плюсовая температура до 6 градусов.