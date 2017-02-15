Москва, 15 февраля, 2017, 08:40 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Распоряжением правительства РФ утвержден прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы, сообщается на сайте правительства РФ.

Прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2017—2019 годах находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более 1000 объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2017—2019 годах в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 2 февраля 2017 года.