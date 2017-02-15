Кызыл, 15 февраля, 2017, 08:00 — ИА Регнум. «Ситуация удивительна до чрезвычайности — Сергей Степашин заявил Дмитрию Медведеву, что «мы в Туве вводим ручное управление». Стенограмма на официальных сайтах, открыл и читаешь. И это почему-то информационной бомбой не стало», — сказал в беседе с ИА REGNUM политтехнолог и этнограф Борис Мышлявцев.

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«Более того, и Дмитрий Анатольевич как-то равнодушно-спокойно отреагировал: а что там у них? Ладно, мол, посмотрим. А ведь речь идет о пропаже сотен миллионов рублей, предназначавшихся для переселения людей из ветхого жилья. Тува, напомню, на последнем месте в России по выполнению программы (такая же ситуация в Амурской области, но там деньги ушли на ликвидацию последствий наводнения), — рассказывает Мышлявцев. — В Туве часть денег украли, уже и дела идут по этим деньгам. Часть денег пустили на украшение набережной Енисея. При этом населению говорилось, что набережная украшается за счет федерального бюджета, в честь столетнего юбилея российского протектарата над Тувой».

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«Далее, Степашин сказал Медведеву, что виной всему «субъективные факторы». Что это могут быть за субъективные факторы? Какие именно? Как они привели к потере денег? Почему показатели Тувы оказались не просто плохими, а худшими в России? — задается вопросами эксперт. — И про «ручное управление»: что, будет в Кызыле сидеть от Степашина человек и смотреть, чтобы в еще одну набережную деньги не ушли? Или чтобы их не украли? Или кто-то будет непосредственно управлять строительством жилых объектов? Еще более странно во всем этом, что ведь Степашин — выходец из силовых структур, и даже премьер-министром России успел побывать. А тут — «субъективный фактор», «ручное управление», и все это без малейшей конкретики».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что два региона не выполнят программу расселения аварийного жилья — Амурская область и Тува. И если в Приамурье выполнение программы срывается по объективным причинам, то в Туве — в силу «субъективного фактора». «Сейчас мы перешли там на ручное управление, подключили Казначейство… Там часть средств нецелевым образом ушла на набережную. Мы там были недавно, я встретился с руководством республики. Нас заверили, что в этом году программа будет выполнена», — рассказал Степашин премьер-министру.

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Добавим, что неудовлетворительные результаты выполнения программы причиной некоторых кадровых решений в республике. В октябре прошлого года в отставку ушел министр строительства Александр Свинцов. Глава республики Шолбан Кара-оол, комментируя отставку, признал, что за последние годы накопились серьезные проблемы с реализацией программы по переселению граждан из ветхого жилья. «Переселение людей из ветхого жилья является важным направлением работы. Необходимо снижение себестоимости строительства, планирование и учет, нужны кардинальные изменения в управлении отраслью», — сказал он.