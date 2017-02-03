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В России из аварийного жилья расселены около 849 тыс. граждан

Экономика
В 2017 году планируется расселить 208 тыс. человек, ввести порядка 3,2 млн кв. м жилья
Аварийное жилье
Mampu
Аварийное жилье

Москва, 3 февраля 2017, 15:56 — REGNUM  В России с 2008 года по данным на 1 января 2017 года из аварийного жилья расселены почти 849 тыс. граждан. К 1 июня будут расселены порядка 1 миллиона граждан. Построено 48 млн кв. м нового жилья. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медвеевым, сообщается на сайте правительства РФ

«В 2017 году должны ещё расселить 208 тыс. человек, ввести порядка 3,2 млн кв. м жилья», — уточнил Степашин.

«На сегодняшний день шесть субъектов досрочно выполнили свою программу: это Республика Ингушетия, Калининградская, Московская области, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ», — отметил он.

Ещё девять регионов, по его словам, досрочно выполнят программу: Рязанская область, Тюменская, Орловская, Ханты-Мансийский автономный округ, Тамбовская, Карачаево-Черкесия, Курская область, Чеченская Республика и Ростовская область.

«Два региона, скорее всего, программу не выполнят. Один по объективным причинам — это Амурская область, где произошло страшное наводнение, и было решение правительства, чтобы средства, предназначенные для переселения из аварийного жилья, были направлены, по сути дела, на спасение людей. Они просят продлить работу фонда и программу до 2020 года. И Тува, к сожалению. Сейчас мы перешли там на ручное управление, подключили казначейство», — пояснил ситуацию Степашин.

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Ликвидация ветхого жилья
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