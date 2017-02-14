Москва, 15 февраля, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 20 февраля в 14:30 в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ?»

Андрей Колеров. Забор. Закат. 2003

Попытка поставить вопрос о возможном объединении Российской государственной и Российской национальной библиотек вызвала резкую реакцию со стороны многих представителей библиотечной науки и практики, ученых, педагогов, деятелей культуры, читателей этих библиотек из разных регионов страны. Практически во всех публикациях обозначаются его отрицательные последствия не только для самих национальных библиотек, но и для всей библиосферы России, для развития фундаментальной науки и образования. На протяжении не одного десятка лет Российская государственная и Российская национальная библиотеки являются главными научными и организационно-методическими центрами, реализующими библиотечную политику государства. Вместе с тем при всей общности целей и задач многоплановая деятельность библиотек двух столиц всегда отличалась различными подходами к их решению, что только подчеркивало разнообразие и богатство отечественного библиотечного мира.

Возникшая ситуация актуализировала целый спектр проблем, характеризующих современное состояние библиотечного дела в стране. На фоне падения уровня знаний населения и культуры чтения, неразрывно связанной с внутренней культурой личности, вопрос о библиотеках как центрах непрерывного образования и личностного роста обретает особую актуальность. Вызывает озабоченность устойчивая тенденция к систематическому сокращению системы библиотечного обслуживания, закрытию и перепрофилированию библиотек на местах, катастрофическое состояние комплектования, резкое сокращение научных и специализированных подразделений в библиотеках, негативные тенденции в самой библиотечной науке. Остро стоит проблема подготовки библиотечных кадров. Возникает много вопросов, связанных с эффективностью существующей системы общественно-государственного управления библиотечным делом, назрела необходимость в независимой экспертизе деятельности Министерства культуры по созданию Национальной электронной библиотеки.

Участники круглого стола обсудят сложившуюся ситуацию и те необходимые меры, которые должны содействовать развитию российских библиотек, предусмотренному «Основами государственной культурной политики».

В круглом столе примут участие:

Бакейкин Сергей Дмитриевич, кандидат педагогических наук, вице-президент Российской библиотечной ассоциации;

Водолазкин Евгений Германович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН, писатель, лауреат литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», премии Горького и др.;

Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН;

Евсеев Борис Тимофеевич, писатель, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, вице-президент Русского ПЕН-центра;

Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала «Современная библиотека»

Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «АПРИКТ»;

Кузьмин Евгений Иванович, кандидат педагогических наук, президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Межправительственного Совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»;

Логинов Борис Родионович, генеральный директор Национального информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской библиотечной ассоциации;

Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского государственного лингвистического университета;

Матлина Слава Григорьевна, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело», кандидат педагогических наук, доцент;

Ногина Елена Борисовна, директор Российской книжной палаты — филиала ИТАР-ТАСС;

Саразетдинов Рифат Гаясович, генеральный директор издательской группы «ГРАНД-ФАИР» и межрегионального библиотечного коллектора;

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры;

Столяров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник Научного центра исследований книжной культуры РАН;

и другие.

Круглый стол пройдет по адресу: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1., БЦ «Красный Октябрь». Регистрация гостей и аккредитация прессы по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.