Вашингтон, 14 февраля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. «Опытный генерал Флинн был главной опорой неопытного президента Трампа — они оба исламофобы, ­ — тоном, не допускающим сомнений, говорит журналист. — Флинн в своих высказываниях использовал термин «исламский терроризм», которого не боялся Трамп и чего Обама старательно избегал. Флинн, который был не в фаворе у Конгресса, но тем не менее утверждение в нижней палате прошел, конгрессменов не устраивал: слишком большой вес в Белом доме он сразу набрал, находясь на короткой ноге с президентом».

Майкл Флинн

Долго это продолжаться, по мнению автора газеты, не могло, и на генерала нашли компромат.

«Стало известно, что год назад Флинн беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком о санкциях, наложенных на Москву. А в 2015 году он шокировал публику тем, что сидел с Путиным рядом на концерте в Москве, посвященном каналу RT», — в словах журналиста слышится уверенность в том, что «поговорить о санкциях» — это уже приговор, и содержится явный расчет на то, что заявление автора должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. Маловероятно, что такое воздействие на читателей оно произвело в действительности, ведь фотографии, на которых Владимир Путин и Макл Флинн сидят за одним столом, обошли всю мировую прессу еще несколько месяцев назад. Только Ансорене, по всей видимости, удалось их тогда не заметить.