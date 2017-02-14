Ереван, 14 февраля, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян не возглавит список правящей Республиканской партии Армении на выборах в парламент.

President.am Руководящий состав РПА

Как после заседания исполнительного органа РПА заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, пропорциональный список партии возглавит министр обороны Армении Виген Саркисян, который вступил в партию всего несколько месяцев назад.

Как выяснилось из опубликованной Шармазановым первой десятки списка, в ней нет ни только Сержа Саргсяна, но и спикера парламента Армении Галуста Саакяна, а также премьер-министра Карена Карапетяна.

Вторым, по словам пресс-секретаря РПА, в списке будет мэр Еревана Тарон Маркарян, третий — министр юстиции Арпине Ованнисян. В пятёрку входят также депутат Ара Баблоян и ещё один новоиспечённый республиканец — министр культуры Армен Амирян.

Далее следуют заместитель Сержа Саргсяна в партии Армен Ашотян, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, депутаты Маргарит Есаян, Самвел Фарманян и Карен Авакян.

Неожиданностью также стало решение о том, кто возглавит предвыборный штаб партии. По словам Шармазанова, штабом будет руководить председатель партии, президент Армении Серж Саргсян, а все члены Исполнительного органа будут вовлечены в его работу.

Пресс-секретарь также поведал, что в территориальные предвыборные списки партии включены 133 кандидата, а в общегосударственный — 64.

«С таким списком РПА может, в условиях свободной конкуренции, добиться серьёзного успеха на выборах», — заявил Шармазанов. Он напомнил, что если РПА сформирует правительство, его возглавит нынешний премьер-министр Карен Карапетян.

Выборы в парламент Армении назначены на 2 апреля 2017 г.