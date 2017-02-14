Москва, 14 февраля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Представители Российской системы качества (Роскачество) совместно с коллегами из International Consumer Research and Testing Ltd (международная ассоциация крупнейших мировых потребительских организаций), а также специалистами одного из ведущих мировых испытательных центров провели исследование более 200 популярных на рынке РФ смартфонов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Рейтинг качества смартфонов составлялся по 274 показателям, включая такие как скорость обработки данных, качество изображения и звука, долговечность аккумулятора, возможности камеры, прочность и влагоустойчивость и т.д.

Так, лидером исследования стали гаджеты компании Samsung, которые заняли 7 первых мест по характеристикам. На восьмой строчке — смартфон от LG. Далее идет еще один Samsung, iPhone от компании Apple занимает 10 позицию.

«Топ лучших смартфонов дополняют флагманские модели от крупных азиатских компаний — LG, Sony, HTC», — говорится в сообщении.