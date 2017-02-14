Москва, 14 февраля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тува, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области, сообщили в ОП РФ.

Клод Моне. Камилла Моне и ребенок в саду художника в Аржантее. 1875

По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.

В десятку лидеров вошли Тува, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями — Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.

Как выяснилось, наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне.

Интересно, что лишь в четырех регионах (5%) соотношение на одну женщину — трое детей: это Тува, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 65 субъектах РФ (76%) — по одному.

По словам общественника, необходимость рейтинга объясняется такими угрозами, как демографическая яма и повышенная смертность. «Мы свели в один рейтинг несколько важных критериев. И в первую очередь он нужен для того, чтобы у представителей региональной и федеральной власти был более трезвый, качественный и ответственный анализ ситуации», — добавил Хамзаев.

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