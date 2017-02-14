Санкт-Петербург, 14 февраля, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Лишь около 17,8% петербуржцев поддерживают передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Такие данные социологического исследования 14 февраля представила директор «Фонда политической культуры» Анна Хмелева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход вокруг Исаакиевского собора

Согласно данным опроса, 57,1% петербуржцев не хотят передачи собора в руки РПЦ. Еще 25% опрошенных выбрали вариант ответа «всё равно».

Социологи в период с 5 по 7 февраля опросили более 1 тысячи человек. Среди респондентов оказалось 54% женщин и 46% мужчин, 42% обладают средне-специальным образованием, 44% окончили высшее учебное заведение.

Примерно половина опрошенных назвала себя верующими, половина — неверующими. Однако не этот фактор определяет отношение людей к решению городских властей. Так, против передачи Исаакия в руки РПЦ выступили 42,6% верующих участников опроса. При этом 33,6% неверующих респондентов высказались за передачу собора церкви.

Наиболее частым аргументом против передачи стал тот факт, что Исаакий является центральной достопримечательностью Петербурга, отличным музеем с интересными экскурсиями. Таким он и должен оставаться, считают 22% респондентов. Еще 17% отметили, что Исаакий приносит хороший доход в городской бюджет, РПЦ же не сможет его содержать, казна также обеднеет. Около 7% заявили, что «церквей и так много, на всех верующих хватит», и 7,3% уверены, что «церковь интересуют только доходы от Исаакия». Высказывалось также опасение, что представители других религий перестанут ходить в Исаакиевский собор, если он перейдет РПЦ.

Сторонники передачи собора полагают, что храм в принципе должен принадлежать РПЦ (14% от общего числа респондентов придерживаются такого мнения) или считают, что Исаакий должен стать «большой, красивой церковью в центре с бесплатным входом» (2,8%). Еще около 16% сторонников передачи собора затруднились аргументировать свою позицию.

Возрастные группы в ходе опроса были представлены равномерно. Стоит отметить, что, если среди противников передачи собора женщин и мужчин оказалось примерно поровну, то среди сторонников женщин оказалось в два раза больше, чем мужчин, — 12% против 5,8%.

Кроме того, самыми активными противниками передачи Исаакия РПЦ оказались люди в возрасте от 18 до 54 лет, самыми активными сторонниками — петербуржцы в возрасте от 55 лет и старше. Тем не менее, реальный показатель пожилых противников передачи все равно выше, чем показатель сторонников: в этой возрастной группе более 15% выступают против идеи отдать собор, за высказываются менее 10%.

Добавим, как отмечал ранее в своей статье на сайте ИА REGNUM Михаил Демурин, «уже сам по себе перенос связанной с православной церковью тематики в конфликтную политическую плоскость — это плохо, но ещё хуже то, что вопрос об Исаакии не стал, а был сделан яблоком общественного раздора».