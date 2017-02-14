Москва, 14 февраля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Группа экспертов Роспотребнадзора прибыла в Республику Молдавия для ознакомления с работой, проводимой компетентными органами республики по вопросам обеспечения качества и безопасности винодельческой продукции, сообщили Роспотребнадзоре.

stux Вино

В ходе визита группа российских экспертов посетит ряд винодельческих предприятий, поставляющих и планирующих поставлять алкогольную продукцию в Россию.

По результатам визита экспертов будут сделаны выводы о возможности увеличения поставок молдавской алкогольной продукции на российский рынок.