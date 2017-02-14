Воронеж, 14 февраля, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В сумму более 40 млрд рублей оцениваются расходы государственного бюджета на закупку первых шести модернизированных дальнемагистральных самолетов Ил-96−400М, которые, как ожидается, будут собираться Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО). Стоимость одного самолета составляет семь миллиардов рублей.

MariaPC Самолёт Ил-96

Как сообщил «Коммерсантъ», «правительство начало предметные обсуждения планов реанимации выпуска дальнемагистральных самолетов Ил-96−400М. В ближайшее время министерства должны подготовить график выбытия из эксплуатации иностранных самолетов и разработать план их замещения российскими». При этом первым покупателем шести самолетов должно стать государство — на это потребуется 40 млрд рублей.

По данным издания, министерством промышленности и торговли, министерством обороны и «Объединенной авиастроительной корпорацией» разработаны варианты по глубокой модернизации пассажирской версии самолета Ил-96−400М. С 2017 по 2019 год на опытно-конструкторские работы планируется выделить 17,2 млрд рублей. Впрочем, чтобы сократить сроки работ, при создании опытных образцов могут использовать уже ранее выпущенные грузовые версии Ил-96−400Т.

По сообщению источников издания, также в ближайшее время необходимо выбрать компанию для приобретения и передачи в лизинг шести Ил-96−400М. Основным претендентом называется «Ильюшин Финанс Ко». Назван и потенциальный эксплуатант — компания Red Wings.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что между ОАК и Авиационным комплексом им. Ильюшина заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил-96−400М. Серийное производство самолетов планируется запустить на Воронежском авиазаводе.

Первый опытный экземпляр самолета должен подняться в небо в 2019 году.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96−400М будет создан как модернизированная версия самолета Ил-96−300. Фюзеляж авиалайнера будет удлинен на 9,65 метров, в качестве силовой установки будут использоваться более мощные двигатели ПС-90А1 взамен ПС-90А, что позволит повысить топливную эффективность. Новый самолет сможет перевозить одновременно до 390 пассажиров.

ПАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400. Также на предприятии ведется сборка опытного образца военного транспортного самолета Ил-112В.