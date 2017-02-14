Брюссель, 14 февраля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Руководство Украины, которое не выполняет свои политические обещания, должно лишиться финансовой помощи со стороны Европейского союза. Об этом, как передает RT, говорится в докладе брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В документе сказано, что за минувшие 3 года Киев не смог реализовать свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе. Также власти Украины, говорится в докладе, не сумели «навести порядок в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления».

«Таможенная служба до сих пор не реформирована, госпредприятия не приватизированы, а право частной собственности должным образом не защищено», — говорится в сообщении.

По мнению авторов документа, нежелание руководства Украины реально бороться с коррупцией подрывает «государственную основу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала инициировать отставку кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Уже сегодня нужно инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и делать это как можно быстрее, — сказала Тимошенко. — Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчет правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана. Больше страна терпеть эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей не имеет права».